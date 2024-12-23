Advertisement

أخبار عاجلة

الصين تدعو ألمانيا والسويد وفنلندا والدنمارك للمشاركة بتحقيق مشترك حول الكابلات البحرية في بحر البلطيق

Lebanon 24
23-12-2024 | 02:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصين تدعو إلى رفع العقوبات طويلة الأمد المفروضة على سوريا
lebanon 24
23/12/2024 10:00:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تدعو مواطنيها في كوريا الجنوبية "إلى توخي الحذر" بعد فرض الأحكام العرفية (سكاي نيوز)
lebanon 24
23/12/2024 10:00:23 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام صيني: الجيشان الصيني والروسي ينفذان دورية جوية استراتيجية مشتركة فوق بحر اليابان (الشرق)
lebanon 24
23/12/2024 10:00:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تدعو إلى التهدئة بعد تعديل روسيا لعقيدتها النووية
lebanon 24
23/12/2024 10:00:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:54 | 2024-12-23
02:47 | 2024-12-23
02:46 | 2024-12-23
02:44 | 2024-12-23
02:43 | 2024-12-23
02:35 | 2024-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24