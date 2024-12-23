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تحقيق للجيش الإسرائيلي: حماس جمعت معلومات استخبارية كبيرة عن موقع نحال عوز وحللت نقاط الضغف الموجودة به قبل الهجوم

Lebanon 24
23-12-2024 | 02:33
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