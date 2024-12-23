Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من مقر "اليونيفيل" في إبل السقي: الأولوية هي لتطبيق القرار 1701 وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي توغلت فيها ووقف التدمير الممنهج للقرى ووقف الخروقات

Lebanon 24
23-12-2024 | 03:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اجتماعه مع قائد "اليونيفيل": لبنان يُقدّر الجهود الشاقة التي تبذلها القوات الدولية في هذه المرحلة الصعبة ويتمسك بدورها وبقائها في الجنوب
lebanon 24
23/12/2024 13:28:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اعمال القمة الـ11 لـ"منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي: لبنان اليوم يُعوّل كثيراً عليكم للوقوف إلى جانبه لتخطّي المصاعب التي تُواجهه
lebanon 24
23/12/2024 13:28:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء اليونان: كل الدعم للجيش اللبناني الذي يتحمل مسؤولية كبرى في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 كما أننا ندعم عمل قوات "اليونيفيل" التي نشارك فيها
lebanon 24
23/12/2024 13:28:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر قناة "الجديد": أتقدّم بأحر التعازي لكافة أهالي الشهداء في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى
lebanon 24
23/12/2024 13:28:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:09 | 2024-12-23
06:02 | 2024-12-23
05:49 | 2024-12-23
05:46 | 2024-12-23
05:36 | 2024-12-23
05:23 | 2024-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24