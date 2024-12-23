رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من مقر "اليونيفيل" في إبل السقي: الأولوية هي لتطبيق القرار 1701 وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي توغلت فيها ووقف التدمير الممنهج للقرى ووقف الخروقات

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