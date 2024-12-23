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ميقاتي: نتطلع إلى استقرار طويل الأمد في الجنوب من خلال قيام الجيش بمهامه كاملاً بالتعاون مع اليونيفيل

Lebanon 24
23-12-2024 | 03:54
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