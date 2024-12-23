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الخارجية القطرية: وفد رسمي رفيع المستوى يصل دمشق لعقد لقاءات مع المسؤولين السوريين

Lebanon 24
23-12-2024 | 04:11
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