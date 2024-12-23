Advertisement

أخبار عاجلة

الخازن: هناك إصرار على ضرورة انتخاب رئيس في 9 كانون الثاني وأنّ الفراغ يجب ألّا يطول

Lebanon 24
23-12-2024 | 04:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخازن من معراب: لمست من جعجع حرصه على أن يكون هناك انتخاب رئيس في 9 كانون الثاني
lebanon 24
23/12/2024 13:29:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الخازن زار دريان: لتكون جلسة 9 كانون الثاني محطة جدية لانتخاب رئيس
lebanon 24
23/12/2024 13:29:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: نتطلع مع اللبنانيين إلى التاسع من كانون الثاني لانتخاب رئيس بعد الفراغ المخزي ونصلي لانتخاب الرئيس المناسب لهذه المرحلة
lebanon 24
23/12/2024 13:29:36 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير مصر علاء موسى من السرايا: هذا هو اول استحقاق وستليه امور اخرى كثيرة وهناك جو عام جيد وان شاء الله نبني عليه في الفترة المقبلة وصولا الى انتخاب الرئيس في التاسع من كانون الثاني المقبل وما يتبعه من استحقاقات اخرى
lebanon 24
23/12/2024 13:29:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:09 | 2024-12-23
06:02 | 2024-12-23
05:49 | 2024-12-23
05:46 | 2024-12-23
05:36 | 2024-12-23
05:23 | 2024-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24