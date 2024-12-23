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ميقاتي: الألم كبير لمشاهد الدمار الحاصل في جنوب لبنان والأمل كبير بالجيش الذي سينفذ مهامه كاملاً وتطبيق القرار 1701

Lebanon 24
23-12-2024 | 04:28
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