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ميقاتي من بلدة الخيام: طلبت اجتماعاً مع لجنة مراقبة وقف اطلاق النار غداً للبحث في آليات وقف إطلاق النار

Lebanon 24
23-12-2024 | 04:31
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