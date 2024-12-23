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ميقاتي: الحكومة اللبنانية ملتزمة بقرارات مجلس الأمن الدولي

Lebanon 24
23-12-2024 | 04:32
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ميقاتي: إن الحكومة اللبنانية وإذ تُثني على دور "اليونيفيل" تُشدد على التزامها قرار مجلس الأمن 2749 لاسيما لجهة التنفيذ الكامل للـ1701 والوقف التام للأعمال العدائية وتحقيق الإستقرار على الخط الأزرق
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