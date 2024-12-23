ميقاتي: الدمار كبير في الخيام وحتماً سيكون هناك إعادة إعمار بشفافية وبسرعة ونسعى مع البنك الدولي والاتحاد الاوروبي والدول العربية لإنشاء صندوق ائتمان يشارك فيه الجميع للقيام بإعادة إعمار كل ما دُمّر في الجنوب

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