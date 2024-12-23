النائب هادي ابو الحسن للجديد: جنبلاط اكد في دمشق أمس ان مزارع شبعا وفق المعطيات الحالية تقع وفق القرار 242 ونحن علينا ان نثبت العكس لتصبح وفق القرار 425 وذلك بالإتفاق مع الجانب السوري

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