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النائب هادي ابو الحسن للجديد: جنبلاط اكد في دمشق أمس ان مزارع شبعا وفق المعطيات الحالية تقع وفق القرار 242 ونحن علينا ان نثبت العكس لتصبح وفق القرار 425 وذلك بالإتفاق مع الجانب السوري

Lebanon 24
23-12-2024 | 04:46
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