Advertisement

أخبار عاجلة

4 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على تجمع لمواطنين بمحيط مفترق السرايا وسط مدينة غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
23-12-2024 | 10:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شهداء ومصابون إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمنطقة الصبرة جنوب غربي مدينة غزة (الجزيرة)
lebanon 24
23/12/2024 19:23:03 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام فلسطيني: 5 شهداء ومصابون جراء قصف استهدف تجمعا للمواطنين بالقرب من ديوان مشتهى بحي الشجاعية شرق مدينة غزة
lebanon 24
23/12/2024 19:23:03 Lebanon 24 Lebanon 24
القسام: استهدفنا ناقلة جند ودبابة ميركافا إسرائيليتين قرب مفترق الجامعة بحي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
23/12/2024 19:23:03 Lebanon 24 Lebanon 24
شهداء وجرحى جراء استهداف الجيش الإسرائيلي فلسطينيين بمحيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
23/12/2024 19:23:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2024-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2024-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2024-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2024-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:21 | 2024-12-23
12:19 | 2024-12-23
12:16 | 2024-12-23
12:14 | 2024-12-23
12:09 | 2024-12-23
12:05 | 2024-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24