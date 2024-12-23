النائب جبران باسيل بعد اجتماع الهيئة السياسية للتيار: حُمّلنا مسؤولية المسجونين اللبنانيين في السجون السورية في حين قمنا بكل ما يلزم لكشف الحقيقة وايجادهم والحملة التي شُنّت ضدنا تضمّنت ذمًا

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