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رئيس الكنيست يخرج أعضاء من المعارضة يقاطعون نتنياهو ويحتجون على تصريحاته بشأن ملف الأسرى المحتجزين في غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
23-12-2024 | 10:48
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