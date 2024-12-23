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باسيل: نرفض أي تعاطي خاطئ مع أي مكون لبناني نتيجة ما يحصل في سوريا

Lebanon 24
23-12-2024 | 10:57
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23/12/2024 19:24:46 Lebanon 24 Lebanon 24
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