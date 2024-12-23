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أبو عبيدة: الإبادة والتطهير العرقي شمال القطاع يستهدفان المدنيين الأبرياء للتغطية على فضائح الجيش الصهيوني
Lebanon 24
23-12-2024
|
11:33
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