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المتحدث العسكري باسم الحوثيين: استهدفنا موقعين عسكريين للعدو الإسرائيلي أحدهما في عسقلان والآخر في يافا بطائرات مسيّرة

Lebanon 24
23-12-2024 | 12:03
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