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أردوغان: لا مكان في مستقبل سوريا لأي منظمة إرهابية بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستاني

Lebanon 24
23-12-2024 | 12:21
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