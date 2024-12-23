Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز عن الرئيس الأوكراني: أوكرانيا ستساعد سوريا في ضمان أمن الغذاء واتخذنا بالفعل قرارات ضرورية لذلك

Lebanon 24
23-12-2024 | 12:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"رويترز": المبعوث الخاص بأوكرانيا الذي عيّنه الرئيس الأميركي المنتخب ترامب سيقوم برحلة لتقصّي الحقائق تشمل كييف وعواصم أوروبية مطلع ينايرe
lebanon 24
24/12/2024 01:44:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الزراعة الأوكراني: كييف ترغب في توريد الحبوب إلى سوريا ومستعدة لذلك
lebanon 24
24/12/2024 01:44:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي تعليقا على توغله في جبل الشيخ: لا نتدخل في أحداث سوريا والعملية ضرورية لضمان أمننا
lebanon 24
24/12/2024 01:44:01 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مسؤولين روس: الضمانات الأمنية لأوكرانيا ستشدد على ضرورة عدم انضمامها للناتو
lebanon 24
24/12/2024 01:44:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2024-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2024-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2024-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2024-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:30 | 2024-12-23
18:20 | 2024-12-23
17:37 | 2024-12-23
17:32 | 2024-12-23
17:22 | 2024-12-23
17:15 | 2024-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24