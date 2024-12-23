Advertisement

أخبار عاجلة

يديعوت أحرنوت: الجيش الاسرائيلي سيسلم اليوم لعائلات جنديات المراقبة اللائي قتلن في 7 تشرين الاول تسجيلات الاتصالات للحظات مقتلهن

Lebanon 24
23-12-2024 | 13:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 11 الاسرائيلية: نتنياهو يعتزم إقالة رئيس هيئة أركان الجيش هيرتسي هاليفي خلال الشهرين المقبلين وتحميله مسؤولية الفشل في 7 تشرين الاول
lebanon 24
24/12/2024 01:44:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: إن استهداف العدو الاسرائيلي اليوم بشكل مباشر مركزا للجيش في الجنوب وسقوط شهداء وجرحى يمثل رسالة دموية مباشرة برفض كل المساعي والاتصالات الجارية للتوصل الى وقف اطلاق النار وتعزيز حضور الجيش في الجنوب وتنفيذ القرار الدولي الرقم 1701
lebanon 24
24/12/2024 01:44:11 Lebanon 24 Lebanon 24
التعديات الاسرائيلية مستمرة.. اليكم ما فعله الجيش الاسرائيلي مساء اليوم
lebanon 24
24/12/2024 01:44:11 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: كبار المسؤولين العسكريين يعرضون غدا على رئيس الأركان الاسرائيلي نتائج تحقيق هجوم 7 تشرين الاول
lebanon 24
24/12/2024 01:44:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2024-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2024-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2024-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2024-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:30 | 2024-12-23
18:20 | 2024-12-23
17:37 | 2024-12-23
17:32 | 2024-12-23
17:22 | 2024-12-23
17:15 | 2024-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24