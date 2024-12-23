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غانتس: الحكومة الإسرائيلية منشغلة بنصب كمين للمستشارة القانونية بدلاً من مناقشة إعادة الإعمار في الشمال والجنوب

Lebanon 24
23-12-2024 | 13:58
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