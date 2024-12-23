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وزير الأمن الإسرائيلي: سنوجّه ضربات قوية للحوثيين وسنقطع رؤوس قياداتهم كما فعلنا بهنية والسنوار ونصرالله

Lebanon 24
23-12-2024 | 14:24
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