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"جيروزاليم بوست" عن مسؤولين إسرائيليين: انسحابنا من جنوب لبنان قد يكون أبطأ بسبب الانتشار البطيء للجيش اللبناني

Lebanon 24
23-12-2024 | 15:06
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