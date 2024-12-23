Advertisement

أخبار عاجلة

"سي إن إن" عن مسؤولين عسكريين أميركيين: البنتاغون تردد في كشف عدد القوات الحقيقي بسوريا لتجنب إغضاب دول مجاورة

Lebanon 24
23-12-2024 | 16:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"سي إن إن" نقلاً عن مسؤولين أميركيين وغربيين: الجيش الروسي بدأ انسحابًا واسع النطاق من سوريا
lebanon 24
24/12/2024 01:47:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"ان بي سي" عن مسؤولين أميركيين: إدارة بايدن تدرس رفع هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب
lebanon 24
24/12/2024 01:47:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين: دمشق قد تتعرض للتهديد قريبًا
lebanon 24
24/12/2024 01:47:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"فايننشال تايمز" عن مسؤولين أميركيين: وقف إطلاق النار في لبنان أتاح فرصا جديدة للدبلوماسية
lebanon 24
24/12/2024 01:47:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2024-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2024-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2024-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2024-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:30 | 2024-12-23
18:20 | 2024-12-23
17:37 | 2024-12-23
17:32 | 2024-12-23
17:22 | 2024-12-23
17:15 | 2024-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24