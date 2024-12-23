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"يديعوت أحرونوت" عن مصدر إسرائيلي مطلع: من الصعب تصديق أن حماس قد توافق على صفقة جزئية من دون وقف الحرب

Lebanon 24
23-12-2024 | 17:09
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