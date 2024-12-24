البطريرك الراعي: لا خلاص للبنان إلاّ بالعودة إلى ثقافة الحياد الإيجابي الناشط ليتمكّن البلد من القيام بدوره الفاعل فيكون فيه جيش واحد وسياسة واحدة ويحفظ سيادته ولا يتدخل في شؤون الدول الآخرى

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