البطريرك الراعي: نتطلع بثقة الى 9 كانون الثاني المقبل اليوم المحدد لانتخاب رئيس للجمهورية بعد فراغ مخز خلافاً للدستور ومن دون اي مبرر سوى عدم الثقة بالنفس لدى نواب الامة بانتظار مجيء الاسم من الخارج وهذا حيف كبير

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