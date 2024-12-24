Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الإسرائيلية: الحوثيون يمثلون خطرا على المجتمع الدولي كله

Lebanon 24
24-12-2024 | 04:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: أميركا شريكة في جرائم العصابة الحاكمة في تل أبيب وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته لوقفها
lebanon 24
24/12/2024 14:23:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية التركية: التطورات الأخيرة في منطقتنا يجب ألا تؤدي إلى تجاهل المجتمع الدولي للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة
lebanon 24
24/12/2024 14:23:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأردنية: الإجراءات الإسرائيلية في الجولان التي تستهدف خلق وقائع جديدة تتطلب موقفا دوليا واضحا يفرض على إسرائيل الالتزام بقواعد القانون الدولي
lebanon 24
24/12/2024 14:23:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره الأردني سبل تعزيز جهود المجتمع الدولي للحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وتلبية تطلعات شعبها
lebanon 24
24/12/2024 14:23:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:20 | 2024-12-24
07:05 | 2024-12-24
07:04 | 2024-12-24
06:29 | 2024-12-24
06:26 | 2024-12-24
06:14 | 2024-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24