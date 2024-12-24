وزير العدل: حاليا هناك اجتماعات لهيئة الطوارئ التي تشكلت من خلال قرار صادر عن مجلس الوزراء وهي تقوم بدورها وان شاء الله تكون النهاية ايجابية لصالح اهالي المفقودين وبظهور المفقودين الذين لا يزالون في سوريا

Lebanon 24