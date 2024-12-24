Advertisement

أخبار عاجلة

انفجار سيارة مفخخة في مدينة منبج السورية (الحدث)

Lebanon 24
24-12-2024 | 07:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين في انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة منبج في شمال سوريا (سكاي نيوز)
lebanon 24
24/12/2024 23:41:40 Lebanon 24 Lebanon 24
قتيلان و4 جرحى وفق حصيلة أولية لانفجار سيارة في منبج في سوريا (العربية)
lebanon 24
24/12/2024 23:41:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام عراقية: انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة وسط مدينة البصرة جنوبي العراق
lebanon 24
24/12/2024 23:41:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع التركية تعلن أن الفصائل السورية الموالية لها سيطرت على كامل مدينة منبج (العربية)
lebanon 24
24/12/2024 23:41:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:22 | 2024-12-24
16:08 | 2024-12-24
16:07 | 2024-12-24
16:06 | 2024-12-24
15:29 | 2024-12-24
15:25 | 2024-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24