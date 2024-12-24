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يسرائيل هيوم: الشرطة تعلن أن مظاهرة الحريديم ضد قانون التجنيد شرق تل أبيب غير قانونية

Lebanon 24
24-12-2024 | 10:14
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