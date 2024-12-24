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قوات إسرائيلية تنذر أهالي "جباثا الخشب" بالقنيطرة لتسليم سلاحهم خلال 48 ساعة (العربية)

Lebanon 24
24-12-2024 | 11:13
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