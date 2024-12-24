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وسائل إعلام إسرائيلية: مع تزايد ضربات الصواريخ من اليمن وقّعت وزارة الأمن صفقة ضخمة لتوسيع التزود بمنظومة "حيتس 3"
Lebanon 24
24-12-2024
|
12:31
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