Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية: عودة الوفد من الدوحة لا يعني انفجار المفاوضات وفشل المحادثات بل عودة كل طرف إلى مرجعيته لاتخاذ القرارات

Lebanon 24
24-12-2024 | 13:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 13 الإسرائيلية: للمرة الأولى يتم إخطار أعضاء "الكابينيت" بموافقة حماس على صفقة تبادل أسرى وعودة الوساطة القطرية
lebanon 24
25/12/2024 04:24:26 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: 8 جنود على الأقل اضطروا للعودة من الخارج بعد تحذير الموساد من احتمال اعتقالهم على خلفية قرارات المحكمة الجنائية الدولية
lebanon 24
25/12/2024 04:24:26 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة الـ 14 الإسرائيلية: تفاهمات بالسماح بعودة السكان اللبنانيين غير المسلحين إلى بلدات جنوب لبنان ومنع عودة عناصر حزب الله
lebanon 24
25/12/2024 04:24:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الحدث: نتنياهو يجري بعد قليل مشاورات حول صفقة التبادل مع عودة الوفد الإسرائيلي من الدوحة
lebanon 24
25/12/2024 04:24:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:36 | 2024-12-24
18:31 | 2024-12-24
18:30 | 2024-12-24
18:18 | 2024-12-24
18:02 | 2024-12-24
18:00 | 2024-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24