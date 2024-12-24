Advertisement

أخبار عاجلة

قائد "جيش سوريا الحرة" للعربية: لم نتلق دعوة لحضور اجتماع الفصائل مع الشرع

Lebanon 24
24-12-2024 | 15:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قائد "جيش سوريا الحرة" للعربية: الفصائل يجب أن تجتمع تحت إدارة واحدة
lebanon 24
25/12/2024 04:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع: سنبدأ تعاونا استراتيجيا مع قطر ووجهنا دعوة للأمير تميم بن حمد آل ثاني لزيارة سوريا
lebanon 24
25/12/2024 04:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطة الجديدة في سوريا تخصص مكتبا لشؤون المرأة ودورها "في المجال الحقوقي والاجتماعي والثقافي والسياسي" (الشرق)
lebanon 24
25/12/2024 04:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء اجتماع بين رئاسة أحزاب "المجلس الوطني الكردي" مع وفد فرنسي- أميركي مشترك في القامشلي بالحسكة شرق سوريا (سبوتنبك)
lebanon 24
25/12/2024 04:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:36 | 2024-12-24
18:31 | 2024-12-24
18:30 | 2024-12-24
18:18 | 2024-12-24
18:02 | 2024-12-24
18:00 | 2024-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24