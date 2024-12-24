وكالة مهر الإيرانية: المندوب الإيراني في الأمم المتحدة وجه رسالة إلى غوتيرش ومجلس الأمن بشأن اعتراف إسرائيل بمسؤوليتها عن اغتيال إسماعيل هنية

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