المندوب الإيراني في الأمم المتحدة: الاعتراف الوقح وغير المسبوق باغتيال قائد سياسي في أراضي دولة ذات سيادة يكشف المسؤولية الدولية لإسرائيل عن أفعالها الإرهابية

Lebanon 24