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خطوط طيران أذربيجان: تحطم طائرة الركاب في كازاخستان بعد اصطدامها بسرب من الطيور

Lebanon 24
25-12-2024 | 02:28
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