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بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر: سوريا التي نريدها هي سوريا كرامة الإنسان في دولة مؤسسات مدنية يتساوى فيها الجميع

Lebanon 24
25-12-2024 | 03:12
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