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قوات سوريا الديمقراطية: قوتنا قتلت 5 من أفراد الفصائل التي تدعمها تركيا في اشتباكات عنيفة في منبج بحلب

Lebanon 24
25-12-2024 | 05:09
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