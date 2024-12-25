23
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
5
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
لافروف بشأن الحرب النووية: لا ننصح باختبار صبرنا
Lebanon 24
25-12-2024
|
06:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الروسية: لا ننصح باختبار صبرنا
Lebanon 24
الخارجية الروسية: لا ننصح باختبار صبرنا
25/12/2024 15:18:49
25/12/2024 15:18:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لافروف: لم نبدأ قط مناقشات حول ما يجب فعله بالأسلحة النووية أو إمكانية استخدامها
Lebanon 24
لافروف: لم نبدأ قط مناقشات حول ما يجب فعله بالأسلحة النووية أو إمكانية استخدامها
25/12/2024 15:18:49
25/12/2024 15:18:49
Lebanon 24
Lebanon 24
كتاب من وزير الماليّة بشأن المتضررين من الحرب... إليكم تفاصيله
Lebanon 24
كتاب من وزير الماليّة بشأن المتضررين من الحرب... إليكم تفاصيله
25/12/2024 15:18:49
25/12/2024 15:18:49
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل تجدّد الحرب.. صحيفة أميركيّة تكشف ما عرضه بايدن على دمشق بشأن "حزب الله"
Lebanon 24
قبل تجدّد الحرب.. صحيفة أميركيّة تكشف ما عرضه بايدن على دمشق بشأن "حزب الله"
25/12/2024 15:18:49
25/12/2024 15:18:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار ستكون غزيرة.. منخفض جويّ جديد في طريقه إلى لبنان والأب خنيصر يكشف تفاصيله
Lebanon 24
الأمطار ستكون غزيرة.. منخفض جويّ جديد في طريقه إلى لبنان والأب خنيصر يكشف تفاصيله
08:45 | 2024-12-24
24/12/2024 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الطلب بإخلاء عقارين في بيروت بشكل عاجل
Lebanon 24
بالصورة... الطلب بإخلاء عقارين في بيروت بشكل عاجل
08:57 | 2024-12-24
24/12/2024 08:57:44
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب سيودّع البرلمان.. تحضير البديل بدأ
Lebanon 24
نائب سيودّع البرلمان.. تحضير البديل بدأ
01:30 | 2024-12-25
25/12/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انفصالها مؤخرا عن زوجها الثاني.. شاهدوا مع من احتفلت كارلا حداد بعيد الميلاد (صور)
Lebanon 24
بعد انفصالها مؤخرا عن زوجها الثاني.. شاهدوا مع من احتفلت كارلا حداد بعيد الميلاد (صور)
02:44 | 2024-12-25
25/12/2024 02:44:39
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية على البقاع فجراً.. ماذا استهدفت؟ (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة إسرائيلية على البقاع فجراً.. ماذا استهدفت؟ (صور وفيديو)
23:20 | 2024-12-24
24/12/2024 11:20:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
08:11 | 2024-12-25
الشرطة البريطانية: اعتقال مشتبه فيه بعد أن صدم بسيارته عددا من المارة في لندن
08:08 | 2024-12-25
المرصد السوري: اشتباكات عنيفة بين قوى الأمن العام ومسلحين في طرطوس
07:39 | 2024-12-25
روسيا تتهم الحلف الأطلسي بمحاولة ابتلاع مولدافيا (العربية)
07:16 | 2024-12-25
حماس: مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي
07:15 | 2024-12-25
حماس: الحركة أبدت مسؤولية ومرونة لكن الاحتلال وضع شروطا جديدة ما أدى لتأجيل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا
07:12 | 2024-12-25
"لبنان24": تمشيط بالأسلحة الرشاشة الإسرائيلية من بلدة مارون الراس باتجاه اطراف مدينة بنت جبيل
فيديو
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
01:00 | 2024-12-25
25/12/2024 15:18:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
23:42 | 2024-12-22
25/12/2024 15:18:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت 3 مرات.. الفنانة الشهيرة تتحدث بصراحة عن حياتها الخاصة وترد على الانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت 3 مرات.. الفنانة الشهيرة تتحدث بصراحة عن حياتها الخاصة وترد على الانتقادات (فيديو)
04:21 | 2024-12-21
25/12/2024 15:18:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24