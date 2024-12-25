Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان24": تمشيط بالأسلحة الرشاشة الإسرائيلية من بلدة مارون الراس باتجاه اطراف مدينة بنت جبيل

Lebanon 24
25-12-2024 | 07:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": تمشيط للجيش الاسرائيلي بالاسلحة الرشاشة من بلدة مارون الراس باتجاه محيط يارون و بنت جبيل جنوب لبنان
lebanon 24
25/12/2024 18:05:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": رصد تقدم للجيش الاسرائيلي باتجاه وسط الناقورة بالتزامن مع تفجير لمنازل وسماع تمشيط بالرشقات الرشاشة
lebanon 24
25/12/2024 18:05:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": إطلاق نار كثيف من مواقع تمركز الجيش الاسرائيلي في مارون الراس باتجاه بنت جبيل
lebanon 24
25/12/2024 18:05:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية على بلدة مارون الراس
lebanon 24
25/12/2024 18:05:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:20 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:58 | 2024-12-25
10:48 | 2024-12-25
10:48 | 2024-12-25
10:38 | 2024-12-25
10:35 | 2024-12-25
10:28 | 2024-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24