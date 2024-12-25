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القناة 12 الإسرائيلية: حادث تسلل المسيّرة اليمنية لم ينته ويتم التأكد هل تم اعتراضها أم أنها سقطت بمنطقة مفتوحة

Lebanon 24
25-12-2024 | 10:48
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