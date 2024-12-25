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زعيم المعارضة الإسرائيلية: لا أعوُل على حركة حماس لكن نتنياهو لا يريد صفقة لتبادل المحتجزين

Lebanon 24
25-12-2024 | 11:50
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