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وزير الخارجية المصري خلال استقبال نظيره التونسي: يجب احترام السيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها وتدشين عملية سياسية شاملة تحفظ الأمن والاستقرار

Lebanon 24
25-12-2024 | 11:53
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