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الإسعاف الإسرائيلي: مصاب بجراح خطرة جراء عملية دهس عند مفترق غوش عتصيون واعتقال المنفذ

Lebanon 24
25-12-2024 | 11:59
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