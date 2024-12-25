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يسرائيل هيوم: إلقاء القبض على المشتبه في تنفيذه عملية الدهس قرب غوش عتصيون جنوبي القدس

Lebanon 24
25-12-2024 | 12:05
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