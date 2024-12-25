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أخبار عاجلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر: استدعاء سفير الفاتيكان لدى إسرائيل بعد تصريحات البابا ضد إسرائيل
Lebanon 24
25-12-2024
|
13:16
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