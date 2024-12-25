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القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أمنية: تصريحات نتنياهو اليوم بشأن صفقة التبادل مضرة بالجهود المبذولة لإبرامها

Lebanon 24
25-12-2024 | 13:28
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