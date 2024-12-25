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نتنياهو: ننزل ضربات قاسية على الأعداء الذين اعتقدوا أنهم سيقطعون شريان حياة الإسرائيليين

Lebanon 24
25-12-2024 | 13:34
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